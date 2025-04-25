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В Петербурге открыли Аллею Промышленников

В Петербурге открыли Аллею Промышленников

Тридцать молодых елей высадили вдоль дорожки в ОЭЗ «Новоорловская». Теперь это Аллея Промышленников. Вице-губернатор Кирилл Поляков, первым начавший посадку, заявил, что промышленность Петербурга растет быстрее, чем в среднем по России.

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