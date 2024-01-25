Наши лётчики, поняв, что сбиты и падают, стали уводить самолёт от домов, от школы в поле

Андрей Пищулин

Если ребята уводили самолет-то ОНИ ГЕРОИ! СПАСИБО ИМ! А херню писать: как и где-последнее дело! Обсуждения об действиях МО РФ-не принципиально! Живу по соседству с вице-адмиралом В.П.Касьяновым(бывший зам.командующий по ПОЛИТЧАСТИ ВМС СССР(замполит),гл.ред газеты на СТРАЖЕ БАЛТИКИ. Не знаю как все бывшие служили,как он стал ген.секретарем адмиральского клуба?! Но это НОНСЕНС! Сам служил,но замполиты выбивались только через одно место.Чем больше найдешь стукачей,чем больше обгадишь людей.Чем больше СЛОМАЕШЬ ВОИНАМ жизнь,тем быстрее получишь звезды и звания! Даже сейчас,в 72 года продолжает вести такую политику! На сколько продажно стало жизнь? СЛАВЛЮ,ОТДАЮ ДАНЬ ПОЛИТРУКАМ ВО ВРЕМЯ ВОВ,ОТДАЮ ДАНЬ ЧЕСТНЫМ ОФИЦЕРАМ,ГЕНЕРАЛА СССР.РФ! НО прикормышей просто НЕ УВАЖАЮ,НЕ нав... ЧЕСТЬ ИМЕЮ!!!