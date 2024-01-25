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Наши лётчики, поняв, что сбиты и падают, стали уводить самолёт от домов, от школы в поле

Наши лётчики, поняв, что сбиты и падают, стали уводить самолёт от домов, от школы в поле

К этому часу уже найдены первые тела летевших в Ил-76, сбитом ВСУ под Белгородом, а Украина так и не сообразит, что ей теперь говорить.

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Комментарии
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Андрей Пищулин
Если ребята уводили самолет-то ОНИ ГЕРОИ! СПАСИБО ИМ! А херню писать: как и где-последнее дело! Обсуждения об действиях МО РФ-не принципиально! Живу по соседству с вице-адмиралом В.П.Касьяновым(бывший зам.командующий по ПОЛИТЧАСТИ ВМС СССР(замполит),гл.ред газеты на СТРАЖЕ БАЛТИКИ. Не знаю как все бывшие служили,как он стал ген.секретарем адмиральского клуба?! Но это НОНСЕНС! Сам служил,но замполиты выбивались только через одно место.Чем больше найдешь стукачей,чем больше обгадишь людей.Чем больше СЛОМАЕШЬ ВОИНАМ жизнь,тем быстрее получишь звезды и звания! Даже сейчас,в 72 года продолжает вести такую политику! На сколько продажно стало жизнь? СЛАВЛЮ,ОТДАЮ ДАНЬ ПОЛИТРУКАМ ВО ВРЕМЯ ВОВ,ОТДАЮ ДАНЬ ЧЕСТНЫМ ОФИЦЕРАМ,ГЕНЕРАЛА СССР.РФ! НО прикормышей просто НЕ УВАЖАЮ,НЕ нав... ЧЕСТЬ ИМЕЮ!!!
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Ребята герои в любом случае, а не только потому, что увели самолет от поселка. Лететь в зоне боевых действий на гражданском ( в смысле не боевом) самолете - уже ПОДВИГ.
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7 час.
Степан Иванов
Транспортные самолёты, попавшие под удар ракеты, а тем более трёх ракет уже неуправляемы и просто падают, и, наверняка, экипаж был убит. До взрыва было менее 20 сек., откуда 40 взяли. И никакие парашюты не помогли бы,
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1 час.

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