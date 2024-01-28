В Архангельской области вновь ожидается снег и гололёд

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня днём опустится до -2,-7 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня днём опустится до -2,-7 градусовСиноптики обещают небольшой снег и гололёд — местами.
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