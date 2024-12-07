Digital Foundry: Новая портативная консоль Sony вряд ли сможет нативно запускать игры с PlayStation 5 без измененийПортативная PlayStation 5, о которой активно ходят слухи, вероятно, не сможет нативно запускать игры с PS5 без выпуска специальных обновлений.
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