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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry: Новая портативная консоль Sony вряд ли сможет нативно запускать игры...

Digital Foundry: Новая портативная консоль Sony вряд ли сможет нативно запускать игры...

Digital Foundry: Новая портативная консоль Sony вряд ли сможет нативно запускать игры с PlayStation 5 без измененийПортативная PlayStation 5, о которой активно ходят слухи, вероятно, не сможет нативно запускать игры с PS5 без выпуска специальных обновлений.

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