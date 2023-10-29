Представлена внедорожная версия нового Nissan X-Trail. Кроссовер приподнялся на 7,5 см, получил дополнительный свет и «зубастую» резину

В рамках подготовке к большой североамериканской выставке тюнинга Sema Nissan представил две тюнинговые версии своих машин – только-только обновленного кроссовера Rogue (у нас модель известна как X-Trail) и седана Sentra.
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