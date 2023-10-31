Путин посоветовал переживающим за Израиль расследовать работу американского ФБР

РИАМО - 31 окт. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности американских спецслужб, которые, по его словам, якобы причастны к инспирированию погромов в России и действуют на территории Украины, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии