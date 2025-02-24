⚖️ Севастопольца будут судить за жестокое убийство ялтинца из-за ревности По информации СК Крыма и Севастополя, 31-летний житель Севастополя обвиняется в убийстве мужчины, совершенном с особой жестокостью.
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⚖️ Севастопольца будут судить за жестокое убийство ялтинца из-за ревности По информации СК Крыма и Севастополя, 31-летний житель Севастополя обвиняется в убийстве мужчины, совершенном с особой жестокостью.