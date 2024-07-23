Модель Victoria's Secret снялась обнаженной в море

Супермодель южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась без одежды в море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,2 миллиона подписчиков.