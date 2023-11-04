Газовый вопрос: один из весомых поводов для Израиля довести свою операцию «Железные мечи» до логического конца

Главными причинами операции «Железные мечи», которую сейчас проводит ЦАХАЛ, буквально превращая сектор Газа в руины, являются угроза мирному населению Израиля из-за ракетных обстрелов и терактов, совершаемых группировкой ХАМАС, а также позор, которому подвергся Моссад, до 7 октября считавшийся одной из лучших разведок мира.