Русская весна
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Русская весна

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Медведчук раскрыл, как тысячи украинцев выбирают Россию

Медведчук раскрыл, как тысячи украинцев выбирают Россию

Тысячи украинцев выбирают в Россию, а не Украину, потому что их не устраивают «унизительные и нечеловеческие» условия жизни, созданные украинскими властями для перемещенных лиц, заявил председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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Комментарии
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Амара Карпова
Этого паразита отправьте на Украину🤬в обмен на 200 наших парней! Козел🤮
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15 час.

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