Медведчук раскрыл, как тысячи украинцев выбирают Россию

Тысячи украинцев выбирают в Россию, а не Украину, потому что их не устраивают «унизительные и нечеловеческие» условия жизни, созданные украинскими властями для перемещенных лиц, заявил председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.