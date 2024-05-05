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МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

Политнавигатор Удар по крымскому мосту будет одновременно масштабным и максимально комбинированным – Сивков Атака на Крымский мост будет комбинированной с применением баллистических и крылатых ракет и морских дронов, чтобы подорвать опоры моста.

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