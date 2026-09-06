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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яшкин о том, будет ли учить китайский язык: «Думаю, все-таки нет. Поработать в Китае было бы интересно. Когда еще такая возможность появится?»

Нападающий «Шанхая» Дмитрий Яшкин высказался о принципиальности матчей против СКА. Китайская команда и СКА в сезоне-2026/27 проводят домашние матчи Фонбет чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

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