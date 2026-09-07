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Юрист Метелица перечислил законные причины для удержания части зарплаты

Юрист Метелица перечислил законные причины для удержания части зарплаты

Юрист Николай Метелица назвал удержание денег из зарплаты в качестве штрафа нарушением трудового законодательства и объяснил порядок возврата таких средств.

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