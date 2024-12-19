Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Генпрокурор защитил учителей от Минпросвещения

Генпрокурор защитил учителей от Минпросвещения

Генпрокурор вдруг заступился за учителей и прошёлся по Минпросвещению за постоянные изменения учебной программы, которые до невозможности перегружают учителей и обогащают издателей и чиновников.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Кто держит это пустое место на должности министра просвещения??? Впрочем, я ему польстила, это не пустое место. Он вредитель.
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17 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Мишустин всех бездарных министров оставил, к сожалению.
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2 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Когда будет светская программа дети были на много умнее
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