Наступление без пощады в Купянске и обход Харькова с двух сторон: Карта специальной военной операции на Украине на 5 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ условиях ожесточённых боёв в Харьковской области стратегическая ценность операции очевидна.