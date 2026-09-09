Эксперт Роскачества Спеценко указала на ошибки хранения еды в холодильнике

Одна из главных ошибок при хранении еды в холодильнике — нарушение товарного соседства. Об этом «Известиям» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
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