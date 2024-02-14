Journal Of Nutrition: лосось в рационе поможет снизить холестерин в крови

Частое употребление лосося может положительно воздействовать на уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые Anschutz Medical Campus Colorado State University, опубликовав результаты своего исследования в журнале Journal Of Nutrition.
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