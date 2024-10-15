В Венгрии обвинили главу ЕК за провал стратегии Евросоюза по Украине

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии по Украине.
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