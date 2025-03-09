История авантюристки Лолы Монтес, едва не ставшей королевой, но потерявшей все

XIX столетие можно по праву называть золотым веком куртизанок, самозванцев и авантюристов. Ни одна эпоха не дала миру столько загадочных личностей с сомнительной биографией и не менее подозрительными намерениями.
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