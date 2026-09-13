Почти 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Куда и почему уезжают приезжие из Центральной Азии? Массовый исход: за 10 дней Узбекистан принял обратно почти сто тысяч своих граждан, вернувшихся из России.
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Да куда эти мастурбеки денутся Уехало 100тысяч узбеков ,приедет миллион таджиков вместо них. На хрена они тут вообще нужны.