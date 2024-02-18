На новых рубежах: российские войска освободили Авдеевку

Президент Владимир Путин вечером в субботу, 17 февраля, заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки и поздравил группировку войск «Центр» во главе с генерал-полковником Андреем Мордвичевым с успехом.
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