На новых рубежах: российские войска освободили Авдеевку

Президент Владимир Путин вечером в субботу, 17 февраля, заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки и поздравил группировку войск «Центр» во главе с генерал-полковником Андреем Мордвичевым с успехом.