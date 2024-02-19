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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Губернатор Шумков поручил провести аудит компании мэрии, на спасение которой давал 65 млн

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил работу управляющих компаний Кургана и поручил провести аудит управкомпании администрации города МУП «Прометей», призвав жителей «наводить порядок» с некачественной работой компаний через обращения в ведомства.

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