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Спортивный кластер «Искра» станет частью жилого квартала «СОЮЗ» возле ВДНХ

Спортивный кластер «Искра» станет частью жилого квартала «СОЮЗ» возле ВДНХ

В составе жилого квартала «СОЮЗ» в Ростокине формируют крупный спортивный кластер «Искра». Как сообщили в пресс-службе застройщика, которым выступает Группа «Родина», площадь этого пространства составит около 15 тысяч квадратных метров.

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