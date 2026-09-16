Спортивный кластер «Искра» станет частью жилого квартала «СОЮЗ» возле ВДНХ

В составе жилого квартала «СОЮЗ» в Ростокине формируют крупный спортивный кластер «Искра». Как сообщили в пресс-службе застройщика, которым выступает Группа «Родина», площадь этого пространства составит около 15 тысяч квадратных метров.
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