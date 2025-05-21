Петербургская ярмарка одежды приехала в Приморский край - беспрецедентные скидки на весь ассортимент

Впервые в Приморье стартовала Петербургская ярмарка верхней одежды, где представлены петербургские бренды, которые теперь можно приобрести со скидками до 60%! Это уникальный шанс для жителей региона познакомиться с качественной и комфортной одеждой из северной столицы и при этом значительно сэкономить, сообщает PRIMPRESS.
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