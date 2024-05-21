События в Иране привели к падению нефтяных котировок

Цены на нефть прекратили рост, начатый в середине прошлой недели и упали в понедельник. Трейдеры фиксировали лонги на фоне событий в Иране, где утром разбился вертолет с президентом и министр иностранных дел Исламской Республики.
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