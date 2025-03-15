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«Курская область освобождена»: ВСУ капитулировали

«Курская область освобождена»: ВСУ капитулировали

БлокнотРУ Ряд источников заявляет о полном освобождении Курской области от украинских неонацистов.

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