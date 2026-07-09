Услышать Петербург: как прошло открытие летнего сезона Pianissimo

Этим летом Pianissimo вновь объединяет музыку, архитектуру и историю. «Сноб» побывал на открытии фестиваля в Петербурге и рассказывает, как за девять лет инициатива продюсера и визионера Алексея Городнёва превратил концерт в ещё один способ увидеть, узнать и почувствовать город.