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Сноб

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Услышать Петербург: как прошло открытие летнего сезона Pianissimo

Услышать Петербург: как прошло открытие летнего сезона Pianissimo

Этим летом Pianissimo вновь объединяет музыку, архитектуру и историю. «Сноб» побывал на открытии фестиваля в Петербурге и рассказывает, как за девять лет инициатива продюсера и визионера Алексея Городнёва превратил концерт в ещё один способ увидеть, узнать и почувствовать город.

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