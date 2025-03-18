Паводок затопил несколько районов города Аша в Челябинской области

В результате паводка, вызванного резким потеплением и обильными осадками, в городе Аша Челябинской области оказались затоплены несколько районов, сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности региона.
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