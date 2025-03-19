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Кубарси считает игрока «Барселоны» главным претендентом на «Золотой мяч»

Кубарси считает игрока «Барселоны» главным претендентом на «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси считает, что на данный момент главным претендентом на «Золотой мяч» является вингер команды Рафинья Диас.

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