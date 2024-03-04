Колумнист Deutschland Kurier: Германия нарушила обещания данные при объединении

Разговор офицеров люфтваффе, ставший достоянием общественности, ясно говорит о том, что ФРГ больше не соблюдает обещания данные России при объединении страны, считает Айнар Кох, многолетний глава парламентской редакции Bild.
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