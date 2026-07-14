Canada Ties New West Coast Pipeline to Oil Sands Expansion

Canada’s biggest oil sands producers, the Alberta provincial government, and the federal government have reached a new milestone in advancing the planned new West Coast pipeline that would move another 1 million barrels per day (bpd) of oil sands output from the top oil province to the British Columbia coast.
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