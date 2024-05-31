Может ли Западная Украина стать российской прокси против блока НАТО

Подробнее istanbul.goturkiye.com Узнать больше Реклама Киевский режим, перешедший от контрнаступления к стратегической обороне, отметился двумя резонансными инициативами – о множественном гражданстве и об «исторических территориях, населенных украинцами».
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