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Русское оружие

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📹⚡️Расчет тульской РСЗО "Торнадо-С" "кинжальными" ударами 300-мм управляемых реактивных снарядов 9М542/544 с осколочно-фугасными БЧ и блоками наведения и управления 9Б706.

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