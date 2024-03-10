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Андрей Кириленко: «Люблю гулять, самый частый маршрут: отправляюсь с Патриарших пешком до Нового Арбата, до «Дома книги»

«У нас с женой четверо детей: Федору скоро будет 22 года, Степану – 17 лет, дочери Саше – 14 и младшему, Андрюше, – почти девять.

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