Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России
Politiki.net
Добровольный эмигрант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ - иноагентом), хоть и уехал из Российской Федерации, под аккомпанемент оголтелой русофобии, до самого последнего дня продолжал с завидной регулярностью получать авторские отчисления.
Комментарии
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Как же хочется больше их не видеть на земле России и не слышать дерьма изо рта .....
ОТ "народного" отказался,а чего от нашего гражданства не отказывается,раз в Россию не хочет?
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