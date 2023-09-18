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Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России

Пожилой израильский рокер раскритиковал отсутствие авторских выплат из оставленной им России

Politiki.net Добровольный эмигрант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ - иноагентом), хоть и уехал из Российской Федерации, под аккомпанемент оголтелой русофобии, до самого последнего дня продолжал с завидной регулярностью получать авторские отчисления.

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Комментарии
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Ole Ole
Как же хочется больше их не видеть на земле России и не слышать дерьма изо рта .....
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18 час.
Caltar
ОТ &quot;народного&quot; отказался,а чего от нашего гражданства не отказывается,раз в Россию не хочет?
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18 час.
n
nyha
пидор ...трахомный...
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18 час.

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