Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • виктор сапожков
    Ну не нравится не нюхай. Что в столовой один стол? Вот так и появляются мажорики.Мама одноклассник...
  • Александр Пятнистый
    ему не нравится-пусть хоть эмигрирует, а почему под него надо подстраиваться? Не китайские тухлые яйца ест девочка, а...Мама одноклассник...
  • Traveller
    Партаки (а именно так называются "художества" на теле) - суть признак дебилизма обладателся.Туристка сделала ...

Девушка перестала убирать за своим парнем, чтобы преподать ему урок

Девушка перестала убирать за своим парнем, чтобы преподать ему урок

Мы все разные, поэтому жизнь с кем-то под одной крышей требует умения находить компромиссы. Еще нужно работать над своими недостатками, чтобы не сделать несчастным или отпугнуть человека, с которым хочешь быть.

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