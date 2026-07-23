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Зеленский уступает Федорову и Буданову* в рейтинге доверия

Зеленский уступает Федорову и Буданову* в рейтинге доверия

Владимир Зеленский уступает в рейтинге доверия населения послу Украины в Великобритании, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, экс-главе минобороны Михаилу Федорову и главе своего офиса Кириллу Буданову*.

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