Зеленский уступает Федорову и Буданову* в рейтинге доверия

Владимир Зеленский уступает в рейтинге доверия населения послу Украины в Великобритании, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, экс-главе минобороны Михаилу Федорову и главе своего офиса Кириллу Буданову*.
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