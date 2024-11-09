От виртуального мира к реальному насилию: как зависимость от гаджетов угрожает нашим детям Татьяна СергееваНедавняя трагедия в Сергиевом Посаде, где 15-летний подросток убил свою мать топором, пролила свет на опасные последствия зависимости от игр и гаджетов.