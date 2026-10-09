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ИА Регнум

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Лидера партии «Яблоко» Рыбакова оштрафовали за порчу бюллетеней на выборах

Лидера партии «Яблоко» Рыбакова оштрафовали за порчу бюллетеней на выборах

Лидера партии «Яблоко» Николая Рыбакова оштрафовали на 1 тыс. рублей за порчу бюллетеней в ходе прошедших выборов в Госдуму.

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