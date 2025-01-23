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Эксперт Балынин: уровень бедности в РФ снизился почти вчетверо с начала 2000-х

Уровень бедности в России с 2000 года снизился в 3,6 раза. Об этом 23 января заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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