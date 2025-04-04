Названо условие восстановления отношений России и Финляндии

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Россия и Финляндия могут восстановить прежние отношения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.