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Тульские новости

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Сбой временно остановил работу сервисов «Яндекса»

Сбой временно остановил работу сервисов «Яндекса»

Приложение Яндекс Пэй, Яндекс Бизнес, Яндекс Еда и сервис «Магнит» перестали открываться из-за технического сбоя.

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