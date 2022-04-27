Popcaketv

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  • kraft54
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    Тебе дура, до Симоньян как до Москвы раком! И даже свой рот поганый не открывай в ее адрес. Сиди там у себя и пой пес...«Вы в своем уме?!...
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Урыла! Симоньян спалила, чем занимается Максим Галкин после вылета из РФ: «Не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу!»

Урыла! Симоньян спалила, чем занимается Максим Галкин после вылета из РФ: «Не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу!»

Журналистка Маргарита Симоньян всегда славилась прямолинейностью и жесткостью, однако, как говорят пользователи сети, женщина превзошла себя, узнав о том, что себе позволяет Максим Галкин.

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