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«Стараюсь представлять здесь нашу страну». Батраков обратился к болельщикам из России после матча ЛЧ с «Барселоной»

«Стараюсь представлять здесь нашу страну». Батраков обратился к болельщикам из России после матча ЛЧ с «Барселоной»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4) обратился к российским болельщикам.

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