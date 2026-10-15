На аукционе в Лондоне продана картина русского художника Василия Кандинского под названием «Красочная жизнь» за сумму более 41,7 миллиона долларов (около 31,5 миллиона фунтов).
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