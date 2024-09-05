Держим курс на чистоту. Почему без заводов КПО Алтай не выберется из мусорных потоков

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, какие задачи перед Алтайским краем поставит нацпроект "Экологическое благополучие" и почему без мусороперерабатывающих заводов региону не обойтись К 2030 году в Алтайском крае должны появиться пять современных комплексов по переработке отходов (КПО).