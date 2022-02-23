Троц о Сорокине в матче с «Сиэтлом»: «В последние 20 минут мы обеспечили его работой вдоволь. И он сделал ключевые сэйвы»

Барри Троц высказался об игре Ильи Сорокина в матче с «Сиэтлом» (5:2).  Российский вратарь «Айлендерс» отразил 23 броска из 25 и одержал 16-ю победу в текущем сезоне.

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