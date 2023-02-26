smi.today

4 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Ирана 23 марта

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Ирана 23 марта

Сборная России по футболу встретится в товарищеском матче со сборной Ирана 23 марта в Тегеране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по связям с общественностью Федерации футбола Исламской республики Иран Амира Махди Аллави.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх