Экс-главу самарского Госстройнадзора осудят за срыв нацпроекта и взятки квартирами

САМАРА, 19 ноября, ФедералПресс. Бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области и троих его подчиненных осудят за превышение должностных полномочий, подлог и взяточничество.
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