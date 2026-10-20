Сахалинские предприятия активно ищут сотрудников через портал «Работа в России». С начала 2026 года платформой воспользовались 6411 работодателей, разместивших 31 482 вакансию.
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